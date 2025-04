Baseball – Crocetta Parma domina il 27° Memorial De Benedetti, Piacenza deve accontentarsi del terzo posto

La Crocetta Parma spadroneggia al Memorial De Benedetti e con due nette vittorie nella seconda giornata mette il sigillo sul triangolare intitolato a fondatore del Piacenza Baseball. I ducali regolano in mattinata Piacenza per 13-2 e nella finale del pomeriggio hanno la meglio anche sul Codogno senza troppi problemi (9-2)

Il diverso spessore di categoria si palesa anche nel secondo incontro del torneo e così Piacenza, come avvenuto contro Codogno, deve dar strada alla più quotata Crocetta che alla fine domina col punteggio di 13-2. Biancorossi che tengono botta per i primi due innings, finiti sul 3-2 per i ducali, prima che gli avversari prendano autoritariamente il volo. Consistente il divario soprattutto in attacco con i padroni di casa che oppongono solo tre valide ( quelle di Zironi, Chacon e Gardenghi) alle 13 parmensi. Un esito che rispecchia i valori in campo in una sfida volutamente di alto livello preparata per stimolare il Piacenza in prossimità del campionato. Seppur condannata dai pronostici e dai verdetti, la squadra di D’Auria ha lasciato trasparire qualcosa di interessante che tornerà senz’altro utile quando, a partire da domenica, le avversarie riprenderanno ad essere di pari livello.

PIACENZA 0-2-0-0-0-0-0 2

CROCETTA 3-0-3-0-4-3-x 13

FORMAZIONE PIACENZA BASEBALL: Zironi ec (Mercedes), Barba 2b/3b, Chacon ss, Cetti dh, Gardenghi ric, Calderon es(Mandas), D’Auria 1b(Carsana), Albasi es (Contardi), Ramirez 3b/2b. Lanciatori: Da Silva (rl5 bv5 bb1 k3 pgl7), Tosini (rl2 bv4 bb0 k1 pgl3).