Baseball – Il biancorosso Carnevale convocato in Azzurro alla Future Stars Game

Il lanciatore del Piacenza Simone Carnevale è stato convocato in azzurro allo speciale appuntamento che si terrà ad Arezzo domenica 13 novembre e denominato Future Stars Game. Si tratta di un evento che di fatto anticipa la stagione 2023 ed avrà come momento clou la sfida in famiglia (domenica alle 10) tra Italia Bianca e Italia Azzurra sulla distanza delle 5 riprese. Il tutto sotto gli occhi dello staff azzurro capeggiato da Mike Piazza al quale si uniranno alcuni coach provenienti dagli Stati Uniti, in Italia per avviare il lavoro sul World Baseball Classic in programma a marzo, ma soprattutto per avviare una collaborazione a lungo termine sullo sviluppo del talento nel nostro Paese.

Ed in ottica World Classic va rimarcata anche la presenza di 13 giocatori, stelle di Major League e top prospect di leghe minori, che, invitati da Mike Piazza, si sono messi a disposizione per rappresentare l’Italia, paese di provenienza della loro famiglia, alla massima manifestazione mondiale. Per Simone Carnevale, che in settembre era stato convocato al Mondiale U18 in Florida ed è in forza al Piacenza da due stagioni, un’esperienza di spessore e senza precedenti che permetterà a lui, e ad altri giovani talenti azzurri che si candidano a opportunità di college o professionistiche, di lavorare per un week-end al fianco di autentiche icone del baseball italo-americano.