Baseball – Piacenza batte Dornbirn nella prima giornata del Memorial De Benedetti

Il XXVIII Memorial De Benedetti si è aperto con la vittoria del Piacenza Baseball sugli austriaci Dornbirn Indians (4-3). Inizio ben augurante per i padroni di casa in vista della giornata di chiusura di domenica. La squadra di D’Auria è partita col freno a mano tirato faticando più del previsto a trovare battute valide. Punteggio in pari fino al quarto inning (1-1) e poi al quinto allungo ospite fino a 3-1.

Finale tutto piacentino contrassegnato da una implacabile rimonta che nelle ultime due riprese generava il decisivo sorpasso. L’attacco si risvegliava con i suoi uomini più rappresentativi: al sesto i singoli di D’Auria e Cetti portavano al pareggio (3-3) mentre all’ultimo assalto erano le valide di Pancini e Calderon che consentivano uno spettacolare sorpasso.

Tecnicamente parlando cose da migliorare ce ne sono ma in termini di grinta e determinazione il Piacenza si è già mostrato in formato campionato. Sul mound quattro i lanciatori impiegati, nell’ordine Solano, Acevedo, Sanna ed Hernandez e per tutti ampia sufficienza. Domenica chiusura del Memorial: alle 11 Dynos Verona-Piacenza con i biancorossi che in caso di successo si aggiudicherebbero il torneo di casa e alle 15 Dornbirn-Dynos.













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