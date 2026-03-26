Baseball – Piacenza si affida ai lanci del dominicano Luis Acevedo

Importante arrivo al Piacenza Baseball trattandosi di colui che dovrà ricoprire il ruolo di lanciatore partente della gara di campionato riservata allo straniero. I biancorossi hanno scelto il dominicano Luis Acevedo , alla sua terza stagione in Italia. La presentazione ufficiale è avvenuta a Guardamiglio (LO) nella sede di Pancotti SpA dall’anno scorso main sponsor del Piacenza. Acevedo è già sceso in campo nelle due amichevoli fin qui disputate dalla squadra di D’Auria. Da lui incoraggianti sensazioni che fanno il paio con le interessanti statistiche che lo hanno accompagnato nelle sue esperienze nel baseball di casa nostra, a Rovigo prima e Cupramontana poi. Inutile sottolineare come da lui ci si attenda una stagione da protagonista.

La scheda

22 anni, nato in Rep. Dominicana, lanciatore ma anche esterno, mancino sia sul monte che nel box di battuta. 185cm. per 77kg. Vanta trascorsi internazionali a partire dai 15 anni quando con la nazionale del suo Paese ha disputato i Giochi Panamericani. L’anno seguente ha firmato con l’organizzazione dei Washington Nationals frequentando Dominican Summer League e Minors. Nel 2021 è ancora nazionale dominicano ai Mondiali U18 in Messico mentre lo sbarco in Italia avviene nel 2024 a Rovigo in serie A. L’anno scorso è stato in B a Cupramontana (AN) risultando terzo assoluto nella categoria con una media pgl di 0,61 e 126 eliminazioni al piatto in 59 innings.

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