Baseball – Piacenza U18 batte Reggio Emilia e rimane in testa al girone

Dopo Crocetta e Oltretorrente anche Reggio Emilia è costretto a piegarsi di fronte ad un Piacenza Baseball che ha iniziato il campionato lancia in resta e continua a guidare imbattuto la classifica del girone Ovest Emilia Romagna.

Al De Benedetti Reggio ha comunque venduta cara la pelle tenendo in bilico il punteggio fino al 4° inning (3-2 per Piacenza). La svolta al 5° con tre punti biancorossi che decidevano il confronto (6-2). Come detto Piacenza è primo e per ora l’unica avversaria che condivide la sua imbattibilità è Sala Baganza.

Questa la formazione vittoriosa contro Reggio Emilia: Pancini ric, D’Auria 1b, Hernandez ss, Ramirez ed, Riviera Mar. es, Mercedes ec, Gerardi 3b, Mandas dh, Travaini 2b. Lanciatori: Achilli, Lovattini, Ramirez ed Hernandez.