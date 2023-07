Baseball, Serie B – Piacenza in trasferta a Seveso per continuare a sperare

Dopo il doppio successo casalingo contro l’Ares, il Piacenza Baseball guarda alla trasferta di domenica 9 luglio a Seveso come ulteriore opportunità per restare agganciato al treno playoff che vede i biancorossi inseguire di una sola lunghezza la Catalana Alghero, attualmente padrona del secondo posto, ultimo valevole per la postseason. Con sei partite di stagione regolare ancora da giocare, la corsa si fa incandescente ed il Piacenza sa che potrebbe non bastare vincerle tutte.

Il prossimo ostacolo è rappresentato dai CABS di Seveso e non sarà una passeggiata. La squadra neopromossa guidata dal tecnico di grande esperienza Piero Bonetti, sta disputando un campionato soddisfacente, costantemente a metà classifica ed in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie, soprattutto in gara due in cui il lanciatore partente Garavito sfoggia sempre prestazioni convincenti condite da un numero sempre elevato di strikeout che lo porta ad essere il momentaneo leader di tutta la Serie B di questa statistica.

Aver portato la capolista Milano all’undicesimo inning prima di arrendersi domenica scorsa, la dice lunga sulla competitività dei CABS in gara due. Nessun motivo di relax nemmeno in gara uno però, in quanto un nugolo di giovanissimi talenti con gran voglia di fare completa il roster di un team che ha tutte le carte in regola per rimanere nella serie cadetta per parecchio tempo. Marenghi e staff dovranno fare i conti con l’indisponibilità di Casana, non ancora recuperato dal problema muscolare e con l’indisponibilità di Baraldo e Gibson in gara due, fermati entrambi da impegni di lavoro. Le prestazioni offerte nelle ultime settimane lasciano ben sperare ma bisogna sempre tenere alta l’attenzione e grinta agonistica.

Programma

CABS Seveso-Piacenza Baseball; Ares MI-Catalana Alghero; Fossano-Avigliana; Junior PR-Milano

Classifica

Milano 18v 4p; Catalana Alghero 15v 7p; Piacenza 14v 8p; Ares MI 10v 12p; Junior PR 10v 12p; CABS Seveso 8v 14p; Avigliana 8v 14p; Fossano 5v 17p.

Il settore giovanile

Tutto secondo copione, l’impresa la si fiutava e si è puntualmente concretizzata con gli ultimi verdetti di regular season. Il Piacenza Baseball piazza tutte le sue giovanili ai play-off, risultato senza precedenti nella storia biancorossa. Cominciamo dall’U18 che come noto è gestita in franchigia con Brescia utilizzando come diamante di casa il De Benedetti. Nel recupero casalingo contro Seveso la selezione emiliano/lombarda ha chiuso alla grande la prima fase stagionale vincendo 19-2 e confermando il primo posto in classifica (7 vittorie ed 1 sconfitta). Un cammino implacabile che ha conosciuto un unico momento infelice in casa contro Legnano ai supplementari. Per il resto sempre vittorie con ampio margine e la differenza punti finale è lì a dimostrarlo (116 punti fatti e 25 subiti). Ora tutto è rimandato a settembre con un concentramento di semifinale a quattro che decreterà una sola qualificata alla Final Four nazionale.

Gli altri risultati

Alla grande anche l’U15 vittoriosa 20-5 a Poviglio e ormai matematicamente prima nel girone Emilia Ovest anche se manca all’appello l’ultimo impegno a Sala Baganza. Una stagione da imbattuti che conduce allo spareggio di qualificazione alle semifinali che si disputerà a San Lazzaro (BO) il prossimo 26 luglio contro i padroni di casa ed il Torre Pedrera (RN).

Alla post-season anche i più piccoli dell’U12 anche se da terzi nel girone dietro a Crocetta Parma e Sala Baganza. Le ultime uscite hanno visto i piacentini vincere 9-2 con Reggio Emilia e perdere di misura 4-3 con Sala Baganza ieri pomeriggio al Montesissa. Anche per loro si profila un concentramento a tre il 15 luglio a Pianoro (BO) contro i locali della Pianorese e lo Junior Rimini.

Infine l’U14 che domenica ha vinto di forza 18-1 a Collecchio rafforzando il terzo posto nel girone. Qui però niente post-season ma per il semplice motivo che questa categoria è vista come propedeutica al salto da U12 a U15 e non assegnando titolo nazionale non prevede ulteriori partite dopo la fase regolare. Nonostante questo anche qui il Piacenza ha saputo difendersi con onore suggellando una stagione da incorniciare che potrebbe avere in serbo ancora importanti soddisfazioni.

