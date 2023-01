Beneficenza, la Pallavolo San Giorgio ‘schiaccia’ per Atleti al tuo Fianco

Prima del fischio iniziale dell’ultima gara di campionato, vinta dalla Pallavolo San Giorgio contro la Po. Riva, il capitano Micaela Perini ha donazione a favore dell’associazione onlus.

La busta con una somma di circa 800 euro è stata consegnata daal dottor Alberto Tagliapietra di Atleti al Tuo Fianco. La donazione è stata fatta dalla società, dalle atlete della B2, dell’Under 16 e dell’Under 13 per aiutare Michele, un bambino di solo sette anni, residente nel piacentino che ha costantemente bisogno di cure e ricoverato presso l’ospedale di Gaslini di Genova.

Le due formazioni della Pallavolo San Giorgio e della Pol. Riva, dopo il rituale saluto, prima della gara hanno posato con lo striscione di Atleti al Tipo con le mani unite per stare vicini, con il sorriso per sostenere la lotta contro il cancro.

“Questa sera si sono incontrati dei percorsi con la Pallavolo San Giorgio abbiamo iniziato e dato continuità a quello che noi facciamo abitualmente con le squadre in Italia. Facciamo in modo che ogni sportivo elabori la propria consapevolezza sociale in oncologia cioè essere di aiuto, di incoraggiare e non far sentire sole le persone che stanno affrontando un tumore. Questo Atleti al tuo Fianco lo elabora con gli sport individuali e gli sport di squadra.