Andare al lavoro in bicicletta ti premia, al via la nuova edizione del progetto Bike to Work

La città di Piacenza investe sulla mobilità sostenibile e incentiva l’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. Prende l’avvio il progetto “Bike to Work 2024-2026” realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il cofinanziamento per il 20% da parte del Comune e in collaborazione con Wecity, la piattaforma per la mobilità sostenibile.



L’iniziativa, rivolta ai dipendenti di aziende ed enti pubblici con sede nel territorio comunale, prevede un incentivo economico di € 0,20 per chilometro percorso per chi sceglie di lasciare l’auto a casa e adottare un mezzo più sostenibile – bicicletta tradizionale, bicicletta a pedalata assistita o e-bike e monopattino elettrico – per gli spostamenti quotidiani verso il posto di lavoro pari o superiori a 2 km (andata e ritorno) e fino a un massimo di €50 al mese.



i percorsi saranno tracciati e monitorati tramite un’app dedicata, garantendo la corretta registrazione dei chilometri percorsi e la trasparenza nell’erogazione dei contributi. Non c’è un termine entro cui occorre iscriversi.

Il Comune di Piacenza offrirà gli incentivi economici fino all’esaurimento dei fondi stanziati per il periodo 2024-2026. Il contributo accumulato da ogni partecipante sarà erogato ogni tre mesi, dopo verifiche a campione sul chilometraggio, tramite bonifico bancario ai beneficiari.

Come partecipare

Le candidature sono già aperte. Le aziende e gli enti pubblici possono presentare la loro manifestazione di interesse per permettere ai propri dipendenti di partecipare al programma.



Per aderire, è necessario consultare il regolamento e inviare la richiesta di partecipazione tramite il format ufficiale, allegando la documentazione richiesta.



Le realtà con più di 100 dipendenti devono aver redatto e trasmesso al Comune il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), seguendo le linee guida ministeriali.

Quelle con meno di 100 dipendenti possono presentare una versione semplificata del piano, disponibile sul sito comunale nella sezione dedicata al progetto. I dipendenti, una volta ricevuta l’e-mail di conferma e inserito il codice missione nella sezione SFIDE dell’app dedicata, potranno iniziare ad accumulare incentivi chilometrici.

Basterà accedere all’app, attivare il GPS e premere START alla partenza e STOP all’arrivo.

Per maggiori informazioni è possibile la sezione dedicata a Bike to Work 2024-2026