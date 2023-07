Bobbio Film Festival 2023, il 31 luglio il regista Niccolò Falsetti presenta il film “Margini”

Il Bobbio Film Festival 2023 prosegue lunedì 31 luglio con la proiezione del film “Margini” per la regia di Niccolò Falsetti. Il regista sarà anche l’ospite della quarta serata del festival.

La proiezione ha inizio alle ore 21.15 al Chiostro di San Colombano.

Margini

Lo street punk hardcore è la passione di tre amici di Grosseto, Edoardo. Michele e Iacopo, i quali hanno infatti costituito una band. Il guaio è che sono al verde e non hanno neppure un luogo dove suonare. Persino l’ingaggio appena ricevuto salta. salta. All’improvviso, quasi per gioco, decidono di organizzare in proprio un evento e invitare addirittura la nota formazione americana, i Defense, in tournée europea, nientedimeno che a Grosseto. E i Defense a sorpresa accettano. Sembra fatta, se non fosse che manca un luogo per il concerto.

L’edizione 2023

Il Festival, diretto da Paola Pedrazzini, prevede un ricco programma di proiezioni caratterizzate dall’incontro, a fine film, con i registi (e alcuni protagonisti del cast tecnico o artistico) per un dibattito con il pubblico, e con gli allievi del Seminario residenziale di critica cinematografica: giovani perlopiù universitari, selezionati attraverso un bando nazionale che, nei giorni del Festival, seguono a Bobbio un percorso di alta formazione (tenuto dal critico e docente cinematografico Anton Giulio Mancino) e che compongono la giuria del Festival.

Info www.fondazionefarecinema.it