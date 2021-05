A Bobbio il 29 e 30 maggio è in programma: Il Castello in Festa. Noto per il suo prestigioso passato di arte e cultura, e per il valore naturalistico e paesaggistico del suo contesto ambientale, il principale centro della Val Trebbia nell’Appennino Piacentino, per il settimo anno si arricchisce di un ulteriore motivo di interesse: una mostra-mercato di piante, fiori, artigianato artistico, prodotti alimentari della tradizione locale. In particolare si tratta di un’occasione

di incontri e approfondimenti culturali sul tema del giardino.

Il Castello in Festa

Una festa di colori, profumi e sapori, un’occasione per condividere due giornate in serenità e consapevolezza. Una manifestazione organizzata dal comune di Bobbio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Sede dell’evento è il Castello Malaspina Dal Verme. La struttura fortificata, costruita nei primi anni del Trecento, che fa parte del circuito dell’Associazione dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza. In posizione elevata rispetto alla città, il castello offre uno splendido panorama sulle montagne circostanti, sul fiume Trebbia e sul centro medioevale. In particolare dominato dalla presenza della celebre Abbazia di San Colombano, che nell’Alto Medioevo ebbe un ruolo politico, religioso e culturale di grande importanza.

La mostra si svolgerà nei giorni 29-30 maggio 2021 a Bobbio, con apertura al pubblico dalle 10 alle 19 di entrambi i giorni.

Castello Malaspina Dal Verme

Il Castello Malaspina Dal Verme di Bobbio è una struttura fortificata costituita da più corpi di fabbrica racchiusi entro la cinta muraria interna in pietra. Al fortilizio si accede da due ingressi, entrambi posti a nord.

Dall’atrio di ingresso si accede alla “Sala delle Marine” e ad un salone dotato di un grande camino in pietra sormontato dalle armi della famiglia Dal Verme. Sulla parete lungo la scala che conduce ai piani superiori, vi è un affresco staccato, riferibile al XVI secolo, raffigurante una Madonna con Bambino.

Nel 1973, sono stati realizzati interventi che hanno comportato il rifacimento di tutti gli intonaci, dei pavimenti, della copertura, il consolidamento delle strutture e di parte della scala. Il Castello Malaspina dal Verme di Bobbio è un bene di proprietà dello Stato in gestione diretta alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza.