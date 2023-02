Una bomba d’aereo all’interno di un canale di irrigazione, accanto a un terreno agricolo di un privato cittadino. Privato cittadino che, effettuata la sgradita scoperta, ha chiamato subito i soccorsi. E’ accaduto in località Rizzolo, frazione di San Giorgio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Genio Pontieri che hanno messo in sicurezza l’ordigno per poi trasportarlo in un’area sicura dove è stato fatto brillare. Si trattava di una bomba d’aereo americana da 20 libbre.