Boretto Po, rinviate le gare di Motonautica del 24 e 25 maggio che vedevano al via diversi piloti piacentini

Causa il maltempo indicato dalle previsioni meteo sono state rinviate le gare di Motonautica previste a Boretto Po il 24 e 25 maggio 2025.

Sono diversi i piloti piacentini che dovevano essere al via con il team C&B Academy by Motonautica San Nazzaro, come il neo campione Mondiale Massimiliano Cremona e il rientrante, dopo due anni di stop, Alessandro Cremona nella F250. C’era attesa anche per vedere le prestazioni di Davide Scarpa nella F125.

Non sarebbe stata invece della competizione Martina Barbarini nella F125, infatti non correrà nel 2025 a causa di impegni professionali, quindi speriamo di rivederla sullo scafo, con la sua grinta e il suo talento, nel 2026.