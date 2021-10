Green Pass obbligatorio, Barbieri (Confcommercio): “Provvedimento necessario, ma sui tamponi vedremo se reggerà il sistema” – AUDIO

Green Pass obbligatorio, Barbieri (Confcommercio): “Sui tamponi bisogna capire se reggerà il sistema, problemi anche per il costo”. Lo ha spiegato a Radio Sound il direttore di Unione Commerciati Piacenza.

Venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo anche per i lavoratori del settore privato: chi non ha il il Green Pass non può recarsi al lavoro e la sua è considerata una assenza ingiustificata. Il controllo del certificato spetta al datore di lavoro. E prevista una multa (da 600 a 1500 Euro) per chi entra sprovvisto del Green Pass. Per quanto riguarda i controlli Draghi ha firmato un nuovo Dpcm che prevede la disponibilità, a chi ha il compito di verifica, di un’App simile a quella usata nelle scuole e nelle attività commerciali.

A poche ore dalla via del provvedimento restano però diversi dubbi. In particolare una domanda: il sistema reggerà l’enorme mole di tamponi richiesta? “Su questo punto rimane qualche incertezza – commenta il direttore di Unione Commercianti Piacenza Gianluca Barbieri – ma anche il fatto che i test siano a carico dei lavoratori sarà una cosa che appesantirà dal punto di vista dell’adempimento del Green Pass. Per il momento il Governo ha semplicemente calmierato il costo dei tamponi, ma sappiamo che ci sono aziende che non vogliono rinunciare ai loro lavoratori che sono importanti e quindi sono disposte a pagare questi tamponi”.

In queste ore stiamo cercando di informare le nostre aziende – spiega Barbieri – sulle procedure necessarie che scatteranno dal 15 ottobre. Sappiamo che si tratta di un ulteriore impegno delle aziende, ma le finalità sono necessarie. In particolare stiamo riscontrando un grande impegno attrezzandosi per poter affrontare queste novità”.

