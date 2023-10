Solidarietà al Torneo di Burraco di CRI Piacenza il 29 ottobre. Torna l’attesissimo Torneo Burraco di Croce Rossa Piacenza.

Un’occasione di divertimento sì, ma anche e soprattutto un’iniziativa seria per la raccolta fondi a sostegno delle famiglie in emergenza economica. L’incasso e le donazioni raccolte verranno devolute interamente alle famiglie di Piacenza e provincia che si trovano in difficoltà.

L’appuntamento è quindi presso il Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni, domenica 29 ottobre alle ore 15. Per adesioni telefonate ai seguenti numeri: 339/6928608.