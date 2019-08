Cade dal secondo piano di un condominio, grave. I fatti sono accaduti intorno alle 19,30 di questa sera, in un’abitazione di via Veneto. Alcuni vicini di casa hanno notato l’uomo riverso a terra in un lago di sangue, a causa di una profonda ferita alla testa. Hanno chiamato così i soccorsi.

Il 118 è intervenuto sul posto insieme alla polizia. Gli operatori sanitari hanno condotto il ferito al pronto soccorso di Piacenza in condizioni gravi. La polizia sta cercando di capire cosa sia accaduto.