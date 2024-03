Cade dalla scala mentre lavora in giardino, 70enne soccorso in eliambulanza

Cade da una scala, ferito 70enne. I fatti sono accaduti a Concesio, frazione di Bobbio. L’uomo si trovava nel giardino di casa, in cima a una scala a pioli, per effettuare a quanto pare alcuni lavori di giardinaggio o manutenzione.

Per motivi da chiarire ha perso l’equilibrio ed è caduto compiendo un volo di circa due o tre metri. Nell’impatto col terreno il 70enne ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo non si trova in pericolo di vita.