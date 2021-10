Calcio dilettanti, ecco tutti i risultati del weekend piacentino

Ecco tutti i risultati del weekend di calcio dilettanti piacentino, segui live le partite ogni domenica su Radio Sound!

Clicca qui per tutte le classifiche, i risultati e il calendario del calcio dilettanti di Piacenza

Eccellenza

In Eccellenza sconfitta per il Nibbiano&Valtidone, l’Arcetana fa valere il fattore campo e vince 2-1. Sconfitta anche per l’altra squadra piacentina di categoria, l’Agazzanese: finisce 3-1 per il Real Formigine.

Promozione

In Promozione il derby di giornata si è giocato nell’anticipo di sabato sera: tra Pontenurese e Alsenese il finale è 2-2. Il Vigolo Marchese fa la voce grossa e passa 4-2 contro la Viarolese. La Bobbiese impatta 1-1 in quel di Medesano, la Castellana Fontana gioca bene e batte 3-1 il Fiore Pallavicino. Il Gotico Garibaldina infine subisce una brutta battuta d’arresto contro il Carignano, che vince 3-0.

Prima, Seconda e Terza Categoria

Per quanto riguarda la Prima Categoria del calcio dilettanti bella vittoria del Carpaneto Chero 2-1 sul campo del Rottofreno, Spes e Zibello pareggiano 2-2, stesso risultato per Ziano e Vigolzone. In Seconda Categoria nel Girone A 2-2 tra Bobbio Perino e Turris, 3-0 del Rivergaro ai danni del Gragnano mentre il San Nicolò Calendasco vince 2-1 contro il San Filippo Neri. Nel Girone B invece la Lugagnanese perde 3-1 per mano dello Scanderberg; il Corte Calcio vince 2-1 contro l’Arquatese, finisce 2-2 tra Virtus San Lorenzo e Vicofertile. In Terza Categoria infine bene la Travese (4-1 ai danni del Cadeo) e Lyons Quarto (2-0 contro la Fulgor Fiorenzuola). Il San Polo batte 1-0 la Primogenita.

