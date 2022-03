Calcio dilettanti, ecco tutto il programma del weekend piacentino

Torna in campo il Calcio dilettanti di Piacenza e provincia: segui in diretta tutte le gare, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, ascoltando Stadio Sound

Eccellenza

In Eccellenza l’Agazzanese, tornata a vincere domenica scorsa contro il Real Formigine (1-0), vuole proseguire il trend ospitando tra le mura amiche la Fidentina. Non può sbagliare invece il Nibbiano&ValTidone: contro il Campagnola è tassativo raccogliere i tre punti per portarsi in coda al Colorno capolista che osserverà il turno di riposo.

Promozione

Big match in promozione: la Castellana, prima a pari merito con il Tonnotto San Secondo, si gioca la supremazia del girone proprio sul campo dei parmensi. Il derby piacentino di giornata andrà invece in scena tra Vigolo Marchese ed Alsenese: impegnate anche Bobbiese, contro la Viarolese e la Pontenurese, in trasferta contro il Carignano. Chiude il Gotico Garibaldina: i biancorossi scendono sul difficile campo della Polisportiva Il Cervo.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima Categoria tanti derby: Sporting Fiorenzuola – Ziano e Vigolzone – Spes. La capolista, Carpaneto, può allungare contro il Fidenza mentre la Sarmatese accoglie il Rottofreno. Sul campo della Borgonovese scende in campo la Pontolliese Gazzola. In Seconda Categoria Girone A giornata importantissima: lo Junior Drago, secondo a 33 punti, contro la Libertas cercherà di approfittare dello scontro tra Gossolengo Pittolo, terzo a 31, e il San Nicolo Calendasco, primo a 34. Nel Girone B la Lugagnanese affronta il Sissa mentre Caorso ed Arquatese giocano sui campi di Pro Villanova e San Leo. In Terza Categoria sembra facile l’impegno della Pianellese sul campo dell’Alseno, i Lyons Quarto accolgono la Primogenita mentre la Virtus Piacenza va sul campo della Travese.

