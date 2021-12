Calcio dilettanti, la neve vince quasi ovunque: resiste solo l’Eccellenza

Le abbondanti nevicate che hanno colpito l’Emilia Romagna occidentale nei giorni scorsi hanno costretto la Delegazione Provinciale ed il CRER a sospendere d’ufficio i relativi campionati di competenza. Nel calcio dilettanti piacentino dunque questa domenica non si giocherà alcuna partita di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, con i recuperi che saranno comunicati prossimamente.

Al momento rimane previsto regolarmente lo svolgimento delle gare in Eccellenza: in questo senso sia l’Agazzanese, in casa contro il Rolo, che il Nibbiano&Valtidone, impegnato contro la Fidentina, dovrebbero scendere in campo salvo decisioni da parte della terna arbitrale nella giornata di domenica, quando si avrà effettivo modo di testare le condizioni dei terreni di gioco.