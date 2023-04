Calcio dilettanti, il programma della penultima giornata di Terza Categoria

Weekend con programma ridotto per il Calcio dilettanti piacentino. A scendere in campo, infatti, nella giornata di domenica 23 aprile sarà soltanto la Terza Categoria, con fischio d’inizio fissato alle ore 15:30. Turno di riposo, dunque, per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria a causa del Torneo delle Regioni.

Terza Categoria

Nella ventinovesima e penultima giornata, la capolista e già promossa in Seconda Virtus Piacenza è impegnata in trasferta sul campo della Primogenita. Sfida interessante in zona play-off tra Vernasca e Bettola Farini. Infine, nel big match di giornata il Caorso (secondo) sfida la Turris (quinta).

In campo anche:

Fulgor Fiorenzuola-Samurai Besurica

Gerbidosipa-Folgore

Podenzanese-Alseno

San Filippo Neri-Academy Moretti

San Polo-Bivio Volante

Clicca qui per leggere le ultime notizie sul Calcio dilettanti piacentino