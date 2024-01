AlbinoLeffe-Fiorenzuola: LIVE su Radio Sound dalle 18:30

Segui AlbinoLeffe-Fiorenzuola LIVE su RadioSound!

Il pre-gara di AlbinoLeffe-Fiorenzuola

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, a caccia del suo primo successo da quando è tornato alla guida dei rossoneri, è ospite dell’AlbinoLeffe di mister Lopez.

I rossoneri, dopo il pareggio contro la Pro Sesto, cercando di strappare punti anche lontano da casa per migliorare la delicata situazione in classifica (penultimi con soli 15 punti e la peggior difesa del campionato).

I padroni di casa vogliono proseguire il trend positivo di inizio anno che ha visto l’AlbinoLeffe pareggiare 0-0 con il Vicenza e vincere, in rimonta, in casa della Triestina per 3 a 2. Quest’ultima vittoria ha dato morale e fiducia ai bergamaschi che intendono migliorare il nono posto in classifica.

Le Probabili Formazioni

ALBINOLEFFE: Marietta, Borghini, Marchetti, Baroni, Gusu, Doumbia, Agostinelli, Zanini, Munari, Zoma, Longo. All. Lopez

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei, Nelli, Oneto, Di Gesù, Anelli, Ceravolo, D’Amico. All. Tabbiani