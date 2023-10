Fiorenzuola-Vicenza: i rossoneri vogliono invertire la rotta

Segui Fiorenzuola-Vicenza martedì 24 Ottobre dalle 20:45 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Turrini, sconfitto all’esordio del nuovo mister nella trasferta di Verona, affronta al Velodromo Pavesi il Vicenza; gara valida per la 10ima giornata di Serie C, girone A.

Il punto sul Fiorenzuola

I rossoneri arrivano a questo match dopo 4 sconfitte consecutive e 19 gol subiti in campionato (peggior difesa dell’intero girone): la squadra di mister Turrini ha cambiato marcia dal punto di vista della determinazione e dello spirito di sacrificio ma, purtroppo, non sono arrivati punti nella trasferta di Verona. La beffa del rigore nel finale ha lasciato decisamente l’amaro in bocca e fatto rimanere il Fiorenzuola terz’ultimo in classifica con soli 6 punti.

Il momento del Vicenza

Anche il Vicenza di mister Diana (arrivato in estate dopo il biennio con la Reggiana concluso con la promozione in Serie B) non arriva nelle migliori condizioni: un solo pareggio (con la Triestina nella scorsa giornata per 0-0) e due sconfitte nelle ultime 3 partite. Gli ospiti, però, sono una squadra costruita per lottare al vertice e ci terranno a strappare punti al Fiorenzuola che, al contrario, deve sfruttare il fattore campo per smuovere la classifica.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Nava, Oddi, Nelli, Stronati, Di Quinzio, Morello, Gonzi, Alberti. All. Turrini

VICENZA: Cofente, Ierardi, Golemic, Laezza, De Col, Proia, Cavion, Ronaldo, Costa, Ferrari, Della Morte. All. Diana

