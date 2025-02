Zenith Prato-Fiorenzuola: ultima occasione per i rossoneri

Segui Zenith Prato-Fiorenzuola domenica, dalle 14:30, con gli aggiornamenti LIVE solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Ciceri è ospite dello Zenith Prato, gara valida per la 26esima giornata del girone D in Serie D.

Per il Fiorenzuola è sfida da dentro o fuori

I rossoneri di mister Ciceri arrivano a questa sfida con un unico risultato possibile: la vittoria. La sconfitta interna contro il TAU ha relegato ancora di più il Fiorenzuola all’ultimo posto e lo scontro diretto con lo Zenith Prato rappresenta la sfida più importante e decisiva di tutta la stagione. Vincere significherebbe mantenere in vita le ormai pochissime speranze di raggiungere i playout; perdere vorrebbe dire avere praticamente la certezza di retrocedere.

Zenith Prato a rischio penalizzazione in classifica

I toscani di mister Settesoldi vengono da una bella vittoria esterna contro il Progresso, ma il vero duro colpo è arrivato fuori dal rettangolo verde. Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Cittadella per il tesseramento irregolare del difensore Tempestini e ha ribaltato il match con la sconfitta per 3-0 a tavolino. Questa penalità potrebbe, però, non essere la sola: si prospetta anche una punizione con la sottrazione di punti in classifica (si ipotizza 1 per ogni partita in cui il difensore è stato schierato) e quindi un -14 che potrebbe far scivolare lo Zenith Prato in fondo alla classifica e con la certezza della retrocessione.

I toscani, ovviamente, hanno fatto ricorso e si aspetta quindi, una decisione definitiva.

Questa situazione potrebbe avvantaggiare i rossoneri che si ritroverebbero non più ultimi e con meno punti da recuperare per rientrare in zona playout.

Ciò non cambia che i rossoneri, domenica, siano obbligati a vincere perchè ora, un altro passo falso, non è più possibile.