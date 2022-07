Calciomercato – Altro doppio colpo per il Fiorenzuola: Yabre e Frison

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Moustapha Yabre per la stagione di Serie C 2022/2023.

Cresciuto nel settore giovanile della SPAL, squadra con cui ha anche esordito in Tim Cup dopo una importante stagione in Primavera 1, nella scorsa stagione Yabre ha disputato 7 partite con la maglia del Cesena in Serie C Girone B nella prima metà di stagione.

Esterno basso classe 2002 di 175 cm, il giocatore italo-burkinabe sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro estivo in programma lunedì 11 luglio 2022 a Fiorenzuola d’Arda.

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Filippo Frison a titolo temporaneo per la stagione 2022/2023 di Serie C.

Nato a Bassano del Grappa e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina a partire dal 2017, il difensore centrale classe 2002 ha disputato 52 presenze in Primavera 1, 7 in Coppa Italia Primavera ed 1 in Supercoppa Primavera, distinguendosi per rendimento.

Nella scorsa stagione Frison si è allenato in diverse occasioni con la prima squadra viola sotto gli ordini di Mister Italiano. Venendo convocato per 3 sfide di Serie A ma senza esordire.

La rosa tra conferme ed acquisti

Francisco Sartore, Nicholas Battaiola, Edoardo Oneto, Michele Currarino, Andrea Bondioli, Riccardo Stronati, Ferdinando Mastroianni, Ettore Arduini, Filippo Scardina, Filippo Frison, Moustapha Yabre