Calciomercato Fiorenzuola – Rescissione consensuale con Fabricio Olivera

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente la rescissione consensuale del contratto che la legava alle prestazioni sportive di Fabricio Olivera, difensore classe 2001.

Olivera, in rossonero dalla stagione 2019/2020 con la parentesi di 6 mesi a Gozzano, è stato uno dei protagonisti della vittoria del Campionato di Serie D e della conseguente conquista della Lega Pro da parte dei rossoneri dopo quasi un ventennio nella scorsa stagione, collezionando 15 presenze in Serie D 2020/2021 (arrivando solo a gennaio 2021).

Nella stagione in corso, con la maglia di U.S. Fiorenzuola, Fabricio Olivera ha collezionato 13 presenze in Serie C Girone A, completando un percorso da 50 presenze nette con la maglia di U.S. Fiorenzuola 1922.

Tutta la società saluta con grande affetto Fabricio, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusi, e gli augura un futuro sportivo e personale di grandi soddisfazioni.