Calciomercato – Il Fiorenzuola acquista Enrico Di Gesù a titolo definitivo dal Milan

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Enrico Di Gesù da A.C. Milan. Il centrocampista classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà alla società rossonera fino al 30 giugno 2024.

Di Gesù, siciliano di nascita, è cresciuto per anni nel settore giovanile del Milan, imparando a ricoprire i ruoli di playmaker di centrocampo e di interno in un centrocampo a 3 elementi.

Inserito nella scorsa stagione nella lista Champions League della squadra Campione d’Italia e allenata da Stefano Pioli, per lui una importante esperienza nella Primavera rossonera con 50 presenze in Primavera 1 e 4 in Youth League.

Ad Enrico, che ha scelto la maglia numero 26 per la sua esperienza in Val d’Arda, il benvenuto in U.S. Fiorenzuola da parte di tutta la società rossonera.