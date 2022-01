Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo in biancorosso di Massimiliano Rossi. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione a favore del club fino al 30 giugno 2025.

Rossi, classe 1997, arriva dal Mezzolara con cui in questa prima parte di stagione ha realizzato 9 reti in campionato ed una in Coppa Italia.

A Massimiliano un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa.