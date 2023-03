Lavori edili, cambia la viabilità in via Mosca e via Verdi

Si comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori edili presso un edificio, dalle ore 7 di stamani, lunedì 13 marzo alle ore 23 di venerdì 28 luglio, nei pressi del civico 6 di via Mosca, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato, regolamentato dalla segnaletica di cantiere. Inoltre, per garantire l’installazione in sicurezza di una gru, dalle ore 6 alle 18 di giovedì 16 marzo, in via Verdi, nel tratto di strada compreso tra gli incroci con via Santa Franca e Corso Vittorio Emanuele II, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata, mentre in via Verdi, nel tratto compreso tra i civici 14 e 16, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.