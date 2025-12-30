“Camminata per la Pace”, il 3 gennaio a Piacenza. Presente la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo

Sarà la presidente del Consiglio comunale, Paola Gazzolo a rappresentare l’Amministrazione comunale alla “Camminata per la Pace”, in programma il 3 gennaio a Piacenza, promossa da Europe for Peace quale iniziativa a livello locale della Rete regionale “Pace e nonviolenza Emilia-Romagna – Disarmati e disarmanti”.

L’adesione della Giunta comunale alla marcia è stata infatti approvata nella seduta odierna, affiancandosi a quelle di Acli, Anpi, Arci, Art. 21 Presidio di Piacenza, associazione Arcangelo Dimaggio, Aps Ok Club, Associazione Protezione della Giovane, Attac, Centro Missionario Diocesano, Cgil, Cpp, Emergency, Donne in nero, Legambiente, Mce, Mondo Aperto, Progetto Mondo, Ricicliamo for Africa, Unicef. La camminata, con punto di ritrovo e partenza alle ore 16 in piazza Cavalli, attraverserà le vie del centro e si concluderà in piazza Duomo dove ci saranno alcune letture tra cui il Manifesto/Decalogo della Rete Regionale Pace e Nonviolenza. Interverranno Laila Simoncelli, coordinatrice della Campagna “Ministero della Pace” e della Comunità Papa Giovanni XXIII° e – in collegamento – Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare europeo. Inoltre ci saranno musica e la lettura di altri testi.

“E’ per me un onore – sottolinea la presidente Paola Gazzolo – partecipare a nome dell’Amministrazione comunale alla “Camminata per la Pace”, promossa dalla rete “Pace e nonviolenza Emilia-Romagna”. Un’iniziativa importante, che unisce associazioni, movimenti, realtà del volontariato, della società civile e delle istituzioni in un comune appello alla nonviolenza, al disarmo, alla giustizia e al rispetto dei diritti umani. La nostra adesione, come Amministrazione comunale, è il segno di un impegno che non vuole essere solo simbolico, ma concreto, quotidiano e costante. È nostro compito infatti contribuire a educare alla cultura della nonviolenza, a difendere i diritti di ogni persona, a favorire percorsi di cittadinanza attiva che partano dai giovani e dalle scuole. Un ringraziamento sincero va quindi a Europe for Peace Piacenza, per aver coordinato questo momento di riflessione e impegno collettivo, e a tutte e tutti coloro che hanno voluto e costruito questa giornata”.

