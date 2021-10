Campanella alla vigilia di Bakery Piacenza-Orzinuovi: “Dovremo fermare il loro attacco” – AUDIO

Il coach della Bakery Piacenza ha parlato con RadioSound alla vigilia del secondo impegno di campionato che andrà in onda domenica pomeriggio, alle ore 18:00 al PalaBakery di Piacenza, contro Orzinuovi.

“Contro Milano abbiamo giocato molto bene per 30 minuti. Poi, nell’ultimo quarto, c’è stato un blackout e per un’insieme di fattori siamo usciti dal campo con l’amaro in bocca. Orzinuovi è una squadra composta da ottimi giocatori, di livello assoluto per questo campionato. Mi aspetto una partita di sofferenza. A loro piace tenere il ritmo alto, per cui dovremo essere molto bravi ad abbassare il numero di tiri e contrastare il talento offensivo”