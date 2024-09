Campanella lancia lo slogan per Bakery Piacenza-Ragusa: “#FinoADomenica​”

Dopo l’agevole vittoria contro Palermo, è arrivato un nuovo successo contro Crema nel turno infrasettimanale, queste due partite hanno evidenziando la voglia e la fame della Bakery Piacenza. La partita contro i lombardi è stata molto equilibrata e sofferta nel finale ma che, grazie alla fisicità e al carattere di squadra, i biancorossi hanno saputo gestire fino al fischio finale. Al PalaBakery arriverà questa domenica l’ostica Ragusa, in piena lotta per conquistare un posto nei playoff; sarà un test per i biancorossi in attesa dell’esordio in Coppa Italia previsto per il 2 aprile.

Ad introdurci al match contro la squadra siciliana ci ha pensato il coach Federico Campanella, oggi ai nostri microfoni. L’allenatore biancorosso ha analizzato prima la partita di mercoledì per poi soffermarsi sugli avversari prossimi al match di Domenica.

Domenica al Palabakery arriverà Ragusa, terza partita in 7 giorni. Come state gestendo fisicamente e mentalmente questo tour de force?

“Gli allenamenti sono stati programmati con lo staff in modo da non sovraccaricare il lavoro e calibrare gli allenamenti in base a tutti i giocatori con anche allenamenti individuali, così da arrivare pronti anche a questo ultimo impegno di una settimana davvero faticosa. Da un punto di vista mentale è importante decretare conclusa la partita terminata e concentrarsi fin da subito al match successivo, questo non è facile perché sono squadre che giocano in maniera diversa, ma sono convinto che i ragazzi staranno sul pezzo fino a Domenica”.

Ragusa è una squadra molto tosta, che nella prima fase è riuscita a mettere in difficoltà e vincere contro le migliori del girone B1: Agrigento e Bernareggio. Quali pensi siano le loro caratteristiche da non sottovalutare?

“Bisognerà non sottovalutare la loro fisicità ed atleticità. I giocatori di Ragusa possiedono molto talento, tra i quali Sorrentino, Mastroianni e Stefanini che saranno i nostri osservati speciali per limitare gli attacchi dei siciliani. Dovremo imporre intensità e gioco, così da metterli in difficoltà fin dal principio.”

“E’ una squadra che si esalta e trova delle extra motivazioni quando affronta le “big” di alta classifica – ha concluso l’allenatore biancorosso- Non bisognerà sottovalutarli, vista anche la fatica che ci portiamo alle spalle, ma in ogni caso dovremo pensare a noi stessi e giocare a nostro modo, sapendo che gli ospiti avranno tutte le motivazioni per venire a fare risultato.”