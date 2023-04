Capriolo investito da un’auto in via Emilia Pavese

Capriolo investito da un’auto lungo la via Emilia Pavese a Piacenza. I fatti sono accaduti questa mattina. Un’auto che stava procedendo in direzione Sant’Antonio non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con un capriolo che ha tagliato la strada al conducente. Nell’impatto l’autista è rimasto illeso, mentre l’animale ha riportato una grave lesione al volto. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Wildlife Rescue Center che hanno trasportato il capriolo nella loro sede di Niviano per tentare di curare l’animale.