Career Day Cattolica giornata di contatti per neo laureati e laureati a Piacenza il 14 novembre

Career Day Cattolica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore appuntamento il 14 novembre a Piacenza presso il campus di via Emilia Parmense 84. Un’occasione imperdibile per studenti e laureati per entrare in contatto diretto con oltre 120 aziende nazionali e multinazionali, studi legali e tributari, enti e cooperative, offrendo opportunità di stage e carriera e fornendo orientamento e formazione.

Career Day Cattolica la novità

La novità di quest’anno risiede nell’eccezionale numero di aziende partecipanti, dimostrando quanto sia cresciuto l’interesse nei confronti della formula proposta con il Career Day Cattolica negli ultimi anni, che rappresenta un’occasione preziosa per i laureandi e i neo-laureati di incontrare le aziende direttamente e presentare le proprie candidature.

Career Day Cattolica gli appuntamenti

Un momento di grande rilevanza sarà l’intervento pomeridiano di Francesco Mutti, CEO di MUTTI SPA, che condividerà la strategia “Glocal” dell’azienda. Inoltre, vi saranno rappresentati settori e aziende nuove, tra cui noti brand come DIOR e Max Mara, che parteciperanno per la prima volta, aggiungendo valore all’evento e creando ulteriori opportunità per i partecipanti.

Career Day Cattolica opportunità

I Career Day dell’Università Cattolica rappresentano un’iniziativa dedicata a facilitare l’incontro tra aziende e laureandi/neo-laureati che si stanno preparando ad entrare nel mondo del lavoro. La sede di Piacenza e Cremona, la più antica tra le quattro sedi dell’evento, mette al centro dei suoi obiettivi i principali macro-settori collegati agli indirizzi di studio dell’ateneo, tra cui Economia e Giurisprudenza, Scienze agrarie, alimentari e ambientali (Agriculture) e Scienze della Formazione. Tuttavia, l’evento è aperto a studenti e laureati di ogni provenienza.

La giornata

Durante l’intera giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire direttamente con le aziende presenti, partecipare a conferenze e seminari, esplorare opportunità di stage e lavoro, e presentare le proprie candidature per posizioni professionali qualificate.

I Training Point

Oltre alle aree espositive, l’evento offre la sezione “Training Point”, un percorso strutturato di attività e consulenze in italiano e inglese. Questo percorso prepara i partecipanti all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso servizi come il CV-check, simulazioni di colloqui, speed interview, valutazioni delle competenze, consulenze mirate su competenze tecniche e soft skills, nonché aree dedicate all’imprenditoria e alla pubblica amministrazione. Queste attività sono tenute da esperti nel settore della formazione e dal personale specializzato delle aziende partner dell’ateneo, che compongono il Comitato Università Mondo del Lavoro.

Informazioni e registrazioni

La partecipazione all’evento richiede una registrazione, che è possibile effettuare sul sito ufficiale Career Day Cattolica https://careerdaycattolica.it/career-day-cattolica-piacenza-2023-evento/ dove è possibile consultare le informazioni sulle aziende partecipanti, esplorare le pagine aziendali e valutare le opportunità di lavoro e stage disponibili.