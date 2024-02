CAU di Bobbio, Tagliaferri (FdI): “Quali sono ad oggi i vantaggi apportati sul territorio?”

Quali sono, ad oggi, i vantaggi apportati dall’istituzione dei Cau sul territorio di Bobbio nella riforma dell’emergenza-urgenza e se non ritiene che sia più utile investire su punti di primo intervento in grado di dare risposte immediate ai cittadini anche in casi di maggiore gravità. Sono queste – insieme alla richiesta di informazioni in merito ai casi trattati ed ai trasferimenti ad altri ps – le domande rivolte dal Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri all’Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini con un’interrogazione di attualità a risposta immediata in aula – discussa nell’odierna seduta – centrata sulla funzionalità del Centro di assistenza urgenza di Bobbio.

“Contrariamente ai toni trionfalistici dell’assessore Donini – spiega Tagliaferri – l’opinione espressa (anche a mezzo stampa) da chi si occupa di assistenza sanitaria in Alta Valtrebbia, nonché dagli stessi abitanti della zona e dagli utenti della struttura, è di grande allarme perché si sarebbe ristretta l’offerta sanitaria. Ci sono, poi, delle incongruenze evidenti visto che, ad esempio, il Cau di Bobbio non può sostituire il punto di primo intervento dello stesso ospedale”.

Dal canto suo, l’Assessore Donini ha risposto ai quesiti posti citando i dati sull’accesso alla struttura di Bobbio e sui casi trattati, spiegando che l’avviato sistema dei CAU “sta dando i suoi frutti”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia si è dichiarato insoddisfatto della dichiarazione dell’Assessore, “ricca di dati ma decisamente scarna di risposte ai quesiti posti nell’interrogazione.” “Permangono i dubbi evidenziati in ordine alla funzionalità del servizio – conclude Tagliaferri – potrò ritenermi soddisfatto solo quando l’Assessore garantirà che episodi come quello di qualche giorno fa citato nella mia interrogazione – in cui un signore di 75 anni rivoltosi al CAU per un’urgenza è stato dirottato verso un altro nosocomio per impossibilità di prestargli assistenza – non si verificheranno più”.