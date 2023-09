Quattro cavalli trovati senza vita all’interno di un maneggio, si indaga per capire le cause

Drammatico e misterioso ritrovamento all’interno di un maneggio della provincia. Il titolare, mercoledì mattina, ha trovato quattro dei suoi cavalli senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali che ora stanno cercando di capire quali possano essere le cause di questo decesso collettivo. Nel frattempo, sempre per vederci chiaro, l’Ausl ha disposto l’autopsia sui quattro animali. Per ora l’ipotesi più probabile è quella di una scarica elettrica, magari proveniente da un cavo rimasto scoperto.