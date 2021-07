Cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per gli Allievi Agenti – FOTO

Alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza, si è tenuta la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per gli Allievi Agenti del 212° Corso di formazione.

Il Corso che ha avuto inizio il 27 gennaio scorso, ha visto la partecipazione di 151 frequentatori, di cui nr. 121 Allievi e 30 Allieve, provenienti da Lombardia, Emilia – Romagna, Toscana, Campania ed, in gran numero, dalla Sicilia.

In relazione alla situazione pandemica dovuta all’infezione da Sars Cov2, gli allievi hanno svolto il corso in parola in completa sicurezza, suddivisi in gruppi che, in alternanza, hanno svolto le lezioni addestrative “in presenza” presso la Scuola di Piacenza e quelle teoriche fruendo di innovativa piattaforma di didattica “a distanza”.

Le foto della cerimonia