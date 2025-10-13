Strada Provinciale n. 26 di Busseto, chiuso per due giorni il ponte sul Torrente Ongina

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che il Servizio Viabilità della Provincia di Parma ha ordinato – lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto (n. 46 nel territorio della Provincia di Parma “Busseto-confine Piacenza”) – la chiusura del ponte sul Torrente Ongina dalle 8.30 alle 18.30 delle giornate di mercoledì 15 ottobre e di giovedì 16 ottobre. L’interdizione temporanea al traffico si è resa necessaria per permette di effettuare le indagini geologiche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza del manufatto di attraversamento del Torrente Ongina al confine con la Provincia di Piacenza.

Di seguito i percorsi alternativi al tratto oggetto di chiusura:

SP 26 – SP54 in direzione Fiorenzuola (lato Piacenza)

SP588R per raggiungere Busseto (lato Parma) e Cortemaggiore (lato Piacenza)

