Chiusura della scuola dell’infanzia di Borghetto, i 38 bambini “spostati” alla scuola di Gerbido e alla Cervini

Tutti i 38 bambini della scuola dell’infanzia e asilo nido di Borghetto, chiusa dal Comune ieri sera per motivi di sicurezza strutturale, potranno riprendere l’attività didattica già dal prossimo lunedì, 20 novembre. Sarà il plesso di Gerbido a ospitare i 24 alunni della scuola dell’infanzia di Borghetto mentre i 14 bimbi del nido andranno, sempre a partire da lunedì, alla scuola Cervini di via Vaiarini.

L’assessora alle Politiche per l’infanzia Nicoletta Corvi, impegnata fin da subito su questo fronte imprevisto, parla di una soluzione arrivata in tempi rapidissimi per la quale tiene a ringraziare tutte le persone coinvolte “a partire dai tecnici, dai dirigenti e dal personale degli Uffici comunali, ma anche le dirigenti scolastiche del secondo e ottavo circolo, rispettivamente Giovanna Solari e Paola Vincenti, che insieme alle docenti hanno offerto la loro disponibilità e la loro competenza nell’interesse dei bambini e delle loro famiglie”.

Un cambiamento non prevedibile e assolutamente necessario

“Ogni cambiamento porta con sé dei disagi – prosegue l’assessora Corvi – e di questo siamo tutti perfettamente consapevoli. Ma in questo caso specifico si tratta di un cambiamento non prevedibile e assolutamente necessario per garantire la sicurezza dei più piccoli e, naturalmente, di tutto il personale docente e di servizio che lavorava nell’edificio di Borghetto”.

Edificio per il quale, lo ricordiamo, il Comune – con specifica ordinanza – ha disposto la chiusura nella serata di ieri a seguito di un sopralluogo effettuato da tecnici del Comune con un ingegnere strutturista e altri esperti di un laboratorio specializzato nelle prove sui terreni e sui materiali da costruzione i quali hanno riscontrato un cambiamento nel “quadro fessurativo” dello stabile; cambiamento che richiede quindi ulteriori indagini prima di poter stabilire se l’edificio sia agibile o meno. Tutte operazioni che impongono tempistiche non compatibili con il prosieguo dell’anno scolastico all’interno dell’edificio di Borghetto.

Di qui l’esigenza di trovare una nuova sistemazione per i 38 alunni rimasti di colpo senza scuola. Soluzione che, fortunatamente, è stata trovata in meno di un giorno.

L’organizzazione del trasferimento

Ieri sera alle 21 la dirigente scolastica Solari ha organizzato una call per i famigliari dei 24 alunni della scuola dell’infanzia di Borghetto alla presenza della sindaca Katia Tarasconi, dell’assessora Nicoletta Corvi, dei dirigenti comunali e dei docenti per informare del trasferimento alla scuola di Gerbido e rispondere a eventuali domande. Sono quindi stati individuati gli spazi e gli uffici comunali hanno organizzato ed effettuato il trasloco degli arredi e delle dotazioni scolastiche in modo che da lunedì sia tutto pronto e operativo. Contemporaneamente è già stato organizzato dal Comune un servizio di trasporto da Borghetto a Gerbido per facilitare gli spostamenti non preventivati a inizio anno scolastico da parte delle famiglie che vivono in quella frazione.

Alla Cervini andranno 14 bimbi

E sempre lunedì saranno pronti gli spazi presso la scuola Cervini che accoglierà i 14 bimbi del nido di Borghetto. Il sopralluogo in via Vaiarini è stato effettuato nella mattinata di oggi e, grazie alla collaborazione del personale scolastico, sono stati individuati gli ambienti idonei a ospitare i bambini piccoli in modo da rendere più agevole la novità della compresenza con gli alunni già presenti. “Un esperimento, quest’ultimo – precisa l’assessora Nicoletta Corvi – che avevamo da poco iniziato proprio a Borghetto e che stava funzionando molto bene; cosa che contiamo avvenga anche alla Cervini di via Vaiarini”.

Alle 13,30 sempre di oggi è stata organizzata un’altra call con le famiglie dei 14 bimbi del nido di Borghetto per spiegare la situazione, e anche in questo caso hanno partecipato la sindaca Tarasconi e l’assessora Corvi unitamente agli uffici educativi e ai dirigenti interessati. Il trasloco degli arredi e delle dotazioni avverrà tra giovedì e venerdì in modo che sia tutto pronto per lunedì mattina.