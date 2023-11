Chiusura temporanea della strada statale 45 di Val Trebbia a Rivergaro

Chiusura temporanea della strada statale 45 Val Trebbia a Rivergaro, per consentire al Comune i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale in località Ancarano – Pieve di Dugliara sono previste limitazioni temporanee al traffico.

Chiusura temporanea della strada statale 45 giorni e orari

La Chiurusa temporanea della strada statale 45 sarà in vigore dalle ore 15:00 di venerdì 10 e fino alla prima mattina di lunedì 13 novembre la SS45 sarà chiusa al traffico dal km 121,100 al km 125,200. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.

Comunicazioni Anas

