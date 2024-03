La segnalazione di un lettore: “Ciclabile e marciapiede in via Veneto invasi dalle auto in sosta” – FOTO

Pisa ciclabile invasa da auto parcheggiate lungo via Veneto. La denuncia arriva da un cittadino, stanco, a suo dire, di non poter usufruire della ciclabile che costeggia via Veneto. In particolare parliamo del tratto in prossimità della rotatoria che collega la strada a via Bianchi e via Pietro Cella e via Gadolini.

“La situazione è insostenibile, auto parcheggiate in rimozione forzata, sulla pista ciclabile e sul marciapiede costringono pedoni e ciclisti ad esporsi sulla carreggiata con tutti i pericoli che ne conseguono. Ho segnalato la situazione alla Polizia Municipale ma sostengono di non aver la possibilità di mandare una pattuglia e che dovrei mandare una email al comando per segnalare il disagio”.