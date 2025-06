Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) campionessa regionale a cronometro

Sfide contro il tempo ricche di soddisfazioni per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi nei campionati regionali lombardo ed emiliano-romagnolo a cronometro per la categoria Donne Juniores.

A San Lorenzo di Lugo (Ravenna), le “panterine” sono salite sul podio assoluto con il terzo posto della veronese Matilde Rossignoli. Alle sue spalle, si è piazzata la modenese Alessia Orsi, che ha conquistato l’ambita maglia regionale. In top ten, altre tre compagne di squadre: settima Sofia Delle Fontane, nona Camilla Bezzone e decima Giulia Franceschini.

Contestualmente, a Romanengo (Cremona) quinta posizione per la bresciana Elisa Bianchi.

Cronometro Donne Juniores Romanengo

1° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) in 17 minuti 29 secondi 538, media 43,21 chilometri orari

2° Linda Rapporti (Breganze Millenium) a 12 secondi 672

3° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Premac) a 26 secondi 034

4° Eleonora Deotto (Breganze Millenium) a 38 secondi 160

5° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 51 secondi 378

6° Emma Bonissi (Petrucci Gauss) a 51 secondi 986

7° Azzurra Ballan (Breganze Millenium) a 59 secondi 169

8° Anastasia Durigon (Breganze Millenium) a 59 secondi 451

9° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze) a 1 minuto 0 secondi 401

10° Dalia Buzzi (Ju Green Gorla Minore) a 1 minuto 3 secondi 613.

Cronometro Donne Juniores San Lorenzo di Lugo

1° Elena De Laurentiis (Team Di Federico) in 24 minuti 20 secondi 97, media 42,136 chilometri orari

2° Alice Testone (Team Di Federico) a 43 secondi 74

3° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 7 secondi 36

4° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 15 secondi 80

5° Sofia Cabri (Team Di Federico) a 1 minuto 37 secondi 69

6° Elisa Corradetti (Team Di Federico) a 2 minuti 15 secondi 05

7° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 2 minuti 23 secondi 15

8° Ginevra Tinchella (Club Corridonia) a 2 minuti 57 secondi 44

9° Camilla Bezzone (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 3 minuti 13 secondi 48

10° Giulia Franceschini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 3 minuti 53 secondi 46.

Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink) d’argento a Cartigliano

Un podio e un piazzamento per chiudere al meglio un grande week end (aperto sabato dai lusinghieri risultati a cronometro) e iniziare con il piede giusto il nuovo mese. Il giugno in sella della Bft Burzoni VO2 Team Pink si apre con gli ottimi risultati nella gara Donne Juniores di Cartigliano (Vicenza), dove le “panterine” hanno lasciato il segno.

Nella volata a cinque (dopo la fuga decisiva andata in porto, scrematasi nella salita di giornata dopo esser partita nel suo complesso al terzo giro), la laziale Sofia Delle Fontane (classe 2008 di Latina) ha centrato il secondo posto, venendo battuta solamente da Linda Rapporti (Breganze Millenium) ma precedendo per un soffio Maria Acuti (Team Biesse Carrera Premac), ieri vincitrice a cronometro a Romanengo. Per Sofia, dopo diversi piazzamenti è arrivato il primo podio stagionale su strada e della carriera in categoria a coronare la costanza e la tenacia. L’ottima interpretazione di gara della Bft Burzoni VO2 Team Pink (diretta da Krizia Corradetti e Vittorio Affaticati) ha fruttato anche il quinto posto della classe 2008 Martina Orsi, brava anche lei a entrare nella fuga di giornata.

Donne Juniores Cartigliano

1° Linda Rapporti (Breganze Millenium) 104 chilometri 220 metri in 2 ore 40 minuti 37 secondi, media 38,932 chilometri orari

2° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)

4° Elisa Corradetti (Team Di Federico)

5° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Anastasia Durigon (Breganze Millenium) a 1 minuto e 14 secondi

7° Silvia Bordignon (Team Wilier Breganze)

8° Noemi Tosin (Breganze Millenium)

9° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

10° Ilaria Marinetto (Breganze Millenium).