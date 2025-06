Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink, missione tricolore a Trieste

E’ tempo di missione tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione giovanile piacentina Donne Juniores che domani (sabato) parteciperà al Campionato italiano su strada di categoria a Trieste, l’appuntamento principale della stagione 2025 per le “panterine”, fin qui grande protagoniste nela prima parte dell’annata in sella.

La formazione diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti schiererà nove atlete, a caccia del sogno tricolore; nella scorsa edizione a Casella (Genova), la formazione piacentina aveva centrato una doppia top ten con Eleonora La Bella e Linda Sanarini.

A Trieste il via ufficioso è previsto alle 10 a Porto Vecchio, mentre dieci minuti ci sarà il chilometro zero al bivio Miramare, con l’arrivo posto dopo 91 chilometri e 800 metri.

“La gara tricolore prevede un primo tratto in linea di 13 chilometri, un circuito di 15 chilometri da ripetere 4 volte e un nuovo tratto finale in linea. Le ragazze dovranno percorrere quattro volte la salita di Slivia di circa 2 chilometri, mentre nel finale di gara ci sarà l’ascesa di Gretta (1 chilometro). Purtroppo non potremo schierare la formazione al completo, ma le nove ragazze in gara sono pronte a dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.

La line-up

– Camilla Bezzone

– Elisa Bianchi

– Agata Campana

– Giulia Casubolo

– Giulia Costa Staricco

– Sofia Delle Fontane

– Alessia Orsi

– Martina Orsi

– Matilde Rossignoli.