Ciclismo – Cadeo Carpaneto pronto all’esordio stagionale a cronometro

Cinque “frecce” nella prima sfida stagionale contro il tempo. Il Cadeo Carpaneto è pronto per l’esordio 2022 a cronometro previsto domani (sabato) a Boncellino, in provincia di Ravenna, con il programma della manifestazione che partirà alle 14. Nove chilometri e 250 metri la distanza da affrontare con l’occhio al riscontro contro il tempo; pronte alla sfida le Allieve Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà e Martina Barbiero, mentre le Esordienti Beatrice Naturani ed Emma Regalli correranno in coppia.

Maserati Cadeo Carpaneto di scena alla Giornata Azzurra di Picchi di Cherasco

Trasferta piemontese per la formazione Juniores Maserati Cadeo Carpaneto, di scena domattina (domenica) in terra cuneese. Il team piacentino, infatti, parteciperà alla Giornata azzurra di Picchi di Cherasco (Cuneo), con il via alle 9 e con 102 chilometri e 800 metri da percorrere. In sella Nicolas Abati, Giacomo Bottani, Matteo Pinzello, Gabriele Leonardi, Aurelio Arcorace, Giacomo Cannizzaro e Cristian Capuccilli.