Ciclismo, domenica di gare tra Umbria ed Emilia Romagna per il Cadeo Carpaneto

Le Esordienti e le Allieve correranno a Città di Castello nel Trofeo Rosa, mentre gli Juniores saranno al via nel campionato regionale in terra reggiana

Domenica tra Umbria ed Emilia Romagna per il Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino attivo nel panorama ciclistico giovanile. Le Esordienti e le Allieve pedaleranno a Cerbara di Città di Castello (Perugia) nella prova del Trofeo Rosa. Alle 14,30 il via per le Esordienti (30 chilometri), mentre alle 16 partiranno le Allieve, con 72 chilometri da affrontare. Nella prima corsa, al via Asia Zanardini, Giulia Binda, Desirée Bani, Maya Tagliente, Ylenia Benati, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi, mentre nelle Allieve ci saranno Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca e Greta Levardi.

Dal canto loro, gli Juniores del Maserati Cadeo Carpaneto (Marco Maserati, Nicolas Abati, Matteo Pinzello, Manuel Dalla Pietà e Giacomo Bottani) saranno di scena nel campionato regionale Emilia Romagna in terra reggiana, con partenza alle 14 da Rubiera e arrivo a Baiso dopo 120 chilometri.