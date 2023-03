Ciclismo – Domenica il secondo “Trofeo Città di Gossolengo” per Donne Juniores

Si assottiglia sempre più il conto alla rovescia per il secondo Trofeo Città di Gossolengo (trentaquattresimo trofeo Alberto Biondi-secondo Memorial Rino Andrina), corsa per strada per Donne Juniores in programma domenica 12 marzo a Gossolengo e organizzata come nel 2022 dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink.

L’appuntamento è per le 13, quando scatterà la gara di 75 chilometri che si concluderà in via Matteotti, nel cuore del paese piacentino e anche sede di partenza. La corsa rappresenterà il secondo appuntamento 2023 della categoria dopo l’esordio di domenica scorsa a Ceriale (Savona), dove le “panterine” hanno subito lasciato il segno con la vittoria della laziale Eleonora La Bella. Domenica, dunque, un nuovo confronto tra le Junior provenienti da tutta Italia, che l’anno scorso hanno dato battaglia sul tracciato piacentino. A imporsi in una volata ristretta era stata la bergamasca Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), che ha preceduto Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) e la campionessa italiana Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico).

La gara vedrà una prima parte snodarsi tra Gossolengo, Tuna e Gazzola, con queste ultime due località toccate più volte prima di imboccare la salita di Momeliano (lunga 4 chilometri) e affrontare il Gran premio della Montagna di Rezzanello (posto a 379 metri di altitudine). Infine, la discesa verso Gazzola e Rivalta prima di involarsi verso il traguardo di Gossolengo.

Le iscrizioni si chiuderanno venerdì (10 marzo), ma hanno già formalizzato la partecipazione 114 atlete in rappresentanza di 15 formazioni, tra cui la Bft Burzoni VO2 Team Pink organizzatrice