Ciclismo – Ferragosto in sella per nove “panterine” del VO2 Team Pink

Ferragosto in sella per le “panterine” del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena domani a Engazzà di Salizzole (Verona) nel secondo Memorial Walter Vicentini. Alle 14 il via per le Donne Esordienti, che pedaleranno per 38 chilometri e 400 metri prima di terminare le proprie fatiche. Alle 15,30, invece, toccherà alle Allieve, che avranno la distanza raddoppiata (76,8 chilometri).

Nella prima corsa, attaccheranno il numero Paola Zucca, Michela Zucca, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri, mentre nella seconda gara ci saranno Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono e Marta Festa per un totale di nove atlete.