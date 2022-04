Ciclismo – Irma Siri (VO2 Team Pink) sul podio a Bovolone. Linda Ferrari settima

Inizia con un podio e una top ten il week end ciclistico lungo delle “panterine” del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, in sella anche domani a Crema nel Criterium Liberazione. Oggi (domenica) a Crosare di Bovolone, in provincia di Verona, l’Allieva ligure Irma Siri si è confermata protagonista in categoria in questo avvio di 2022 in sella centrando il terzo posto alle spalle della vincitrice Chantal Pegolo e di Lucia Brillante Romeo, seconda. Nella top ten, un’altra “panterina”. La reggiana Linda Ferrari, settima.

Allieve Crosare di Bovolone

1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 51 chilometri 600 metri in 1 ora 25 minuti 32 secondi, media 36,196 chilometri orari

2° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

3° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Susan Paset (Young Team Arcade)

5° Laura Padovan (Pedale Sanvitese)

6° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci)

7° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Silvia Milesi (Biesse Carrera)

9° Alessia Zambelli (Biesse Carrera)

10° Aurora Casadei (Polisportiva Fiumicinese-Fa.i.t. Adriatica).