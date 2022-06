Ciclismo – Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) settima a Palù di Giovo

Piazzamento in Trentino per Marisol Dalla Pietà, alessandrina del Cadeo Carpaneto che si è messa in evidenza a Palù di Giovo nella corsa per Allieve. Nel paese natale di Gilberto Simoni (vincitore di due Giri d’Italia), Marisol ha centrato il settimo posto.

Ordine d’arrivo Allieve

1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 71 chilometri 200 metri in 2 ore 2 minuti 45 secondi, media 34,802 chilometri orari

2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

3° Susan Paset (Young Team Arcade)

4° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

5° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi)

6° Matilde Cenci (Breganze Millenium)

7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

8° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

9° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).