Ciclismo, martedì parte l’avventura ai Mondiali di Francesca Barale e Carlotta Cipressi

Vigilia iridata per Francesca Barale e Carlotta Cipressi, portacolori del VO2 Team Pink che martedì inizieranno l’avventura in maglia azzurra ai Mondiali su strada in Belgio. Alle 10,30, infatti, prenderà il via la cronometro Donne Juniores. Le due “panterine” rappresenteranno l’Italia lungo i 19 chilometri 300 metri tra Knokke-Heist e Bruges. La prima a partire sarà la forlivese Cipressi (start alle 10,55 e 30 secondi). Mentre l’ossolana Barale inizierà a pedalare alle 11,43 e 30 secondi.

Prova su strada di sabato

Le due “panterine” sono state scelte anche per far parte della squadra azzurra che affronterà la prova in linea sabato a Leuven, sede di partenza (ore 8,15) e arrivo dopo 75 chilometri. Accanto a loro, l’Italia Donne Juniores sarà rappresentata anche da Eleonora Ciabocco (argento agli Europei di Trento dove la Barale ha chiuso quarta), Valentina Basilico e Michela De Grandis.