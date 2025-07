Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfiora il podio a Tarzo

Domenica con piazzamento ai piedi del podio per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi a Tarzo (Treviso) nel Trofeo Prealpi in Rosa, corsa femminile con la formula Donne Open. Nella categoria Donne Juniores, le “panterine” hanno colto il quarto posto con la veronese Matilde Rossignoli, campionessa italiana in carica di categoria. La vittoria assoluta è andata a Gaia Segato (BePink) davanti a Chiara Reghini (Top Girls Fassa Bortolo) e alla compagna di squadra Silvia Milesi.

Classifica Donne Juniores Tarzo

1° Elena De Laurentiis (Team Di Federico) 101 chilometri in 2 ore 41 minuti e 28 secondi, media 37,531

2° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli) a 20 secondi

3° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile)

4° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

6° Alessia Milesi (Team Biesse Carrera Zambelli)

7° Polina Danshina (Pc Baix Ebre Tortosa)

8° Romina Evelin Di Sciuva (Canturino 1902)

9° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale Del Sile)

10° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze).

Classifica Donne Elite Tarzo

1° Gaia Segato (Bepink) 101 chilometri in 2 ore 40 minuti e 58 secondi, media 37,648

2° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo) a 11 secondi

3° Silvia Milesi (Bepink) a 25 secondi

4° Irene Cagnazzo (Bepink) a 30 secondi

5° Linda Laporta (Bepink)

6° Elisa Valtulini (Bepink)

7° Lucia Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano)

8° Valeriia Valgonen (Universitat Politecnica Valencia) a 40 secondi

9° Monica Castagna (Top Girls – Fassa Bortolo) a 50 secondi

10° Michela De Grandis (Team Mendelspeck E – Work).

